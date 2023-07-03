Запас ГСМ в Казахстане достаточный, заявило Минэнерго после аварийной приостановки Атырауского НПЗ

Казахстан располагает достаточным запасом ГСМ, заявили в министерстве энергетики Казахстана, комментируя остановку Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) из-за прекращения подачи электроэнергии.

"Текущие запасы ГСМ в полной мере обеспечивают потребность страны и достаточны до момента выхода из ремонта Чимкентского и Павлодарского НПЗ", - проинформировали в пресс-службе Минэнерго.

По данным ведомства, в настоящее время совокупные запасы ГСМ (на нефтебазах, в пути и резервуарах НПЗ) в стране составляют: автобензин Аи-92 - 351 тыс. тонн, что достаточно для покрытия 23-х суточной потребности страны; Аи-95 - 46 тыс. тонн (15 суток); дизтопливо - 520 тыс. тонн (29 суток).

В свою очередь, пресс-служба АНПЗ сообщила, что с целью предотвращения аварийной ситуации топливная сеть завода направлена на факельную систему согласно технологическому регламенту до полной стабилизации внешней системы электроснабжения.

"О результатах устранения неполадок будет сообщено дополнительно", - сообщила пресс-служба завода.

Ранее АНПЗ сообщил, что "из-за просадки электроэнергии аварийно остановились установки завода".

По данным ряда СМИ, в городе произошла авария на МАЭК (Мангистауский атомно-энергетический комбинат).

Атырауский НПЗ - один из трех крупных нефтеперерабатывающих заводов в Казахстане, контролируется "КазМунайГазом".

В Казахстане действуют три крупных НПЗ - Атырауский, Шымкентский (ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс") и Павлодарский НХЗ (ПНХЗ).

ПНХЗ остановлен на ремонт с 20 июня по 19 июля, а на Чимкентском НПЗ с 3 по 14 июля проводится регенерация части оборудования, на котором производится бензин марки Аи-95. Компенсировать остановку производства Аи-95 на Чимкентском НПЗ должен был Атырауский НПЗ.