Прорыв дамбы в Орске произошел из-за несвоевременно принятых мер по ее содержанию

Дамба в городе Орск (Оренбургская область) повреждена из-за несвоевременно принятых мер по ее содержанию, сообщает прокуратура региона.

"В связи с несвоевременно принятыми мерами, направленными на содержание гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии, 5 апреля 2024 г. произошел прорыв дамбы", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, сооружение введено в эксплуатацию в 2010 году.

"Органами Гостехнадзора ранее выявлялись нарушения при содержании дамбы, в связи с чем в уполномоченный орган были направлены предписания", - говорится в сообщении.

В частности, в марте этого года прокуратура направляла в адрес первого заместителя главы Орска "предостережение о недопустимости нарушения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

В пятницу в Орске прорвало защитную насыпную дамбу.

В настоящее время в Орске подтоплено более 2400 жилых домов, 3065 придомовых территорий. Эвакуированы 711 человек, в том числе 210 несовершеннолетних.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. В регионе подготовлены к развертыванию 495 пунктов временного размещения общей вместимостью свыше 82,3 тыс. человек.