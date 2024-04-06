Медведев обвинил Макрона в причастности к спонсированию теракта в «Крокусе»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил лидеров стран Запада, в том числе президента Франции Эмманюэля Макрона, в спонсорстве теракта, совершенного 22 марта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл".
"Очевидно, что Макрон и ряд других западных руководителей - спонсоры этого ужасного теракта. Этому нет прощения. Здесь не прикрыться иммунитетами. И отныне они не просто враги России", - пишет Медведев в своем телеграм-канале.
Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в "Крокус Сити Холл" ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. По последним данным, число погибших в теракте составляет 144 человека, 551 пострадал.
СКР расследует уголовное дело о теракте. В настоящий момент по делу арестован ряд фигурантов, в том числе, четверо, по версии следствия, исполнителей нападения, а также лица, которые, как считает следствие, помогали готовить атаку: предоставляли исполнителям жилье, транспортные средства, обеспечивали трансфер денежных средств.
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