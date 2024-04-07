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Регион 07.04.2024 15:00

В Тбилиси в оружейном магазине прогремел взрыв, два человека погибли

В Тбилиси на улице Боржомской в оружейном магазине в воскресенье произошел взрыв, в результате которого погибли двое и ранены четыре человека, сообщает МВД Грузии.

"Сразу же после получения сигнала на место инцидента прибыли соответствующие службы. В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия", - говорится в сообщении.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТБИЛИСИ, МАГАЗИН, ВЗРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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