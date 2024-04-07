В Тбилиси в оружейном магазине прогремел взрыв, два человека погибли

В Тбилиси на улице Боржомской в оружейном магазине в воскресенье произошел взрыв, в результате которого погибли двое и ранены четыре человека, сообщает МВД Грузии.

"Сразу же после получения сигнала на место инцидента прибыли соответствующие службы. В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия", - говорится в сообщении.