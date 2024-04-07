Армянские военные подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана в нахчыванском направлении

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций азербайджанских военных со стороны ВС Армении в нахчыванском направлении границы. «7 апреля около 17:15 подразделения вооруженных сил Армении со своих позиций, расположенных в направлении населенного пункта Султанбей района Пашалы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Шада Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики», - отмечает Минобороны. По данным ведомства, ВС Азербайджана приняли адекватные ответные меры. Отдел новостей

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