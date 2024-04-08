AZAL увеличил в I кв. перевозки пассажиров в 1,5 раза

Национальный авиаперевозчик Азербайджана «AZAL» в I-ом квартале 2024 года перевез 810,867 тыс. пассажиров, что на 50,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
Президент ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Самир Рзаев в соцсетях написал, что перевозки по международным рейсам в январе-марте 2024 года выросли на 69,2% - до 662,95 тыс. человек, по внутренним – на 1,5% - до 147,917 тыс. человек.
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