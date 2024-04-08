ВВП Туркменистана в I кв. вырос на 6,3%

Экономика Туркменистана в первом квартале 2024 года выросла на 6,3%, сообщил главу государства Сердар Бердымухамедов на правительственном заседании. "Глава Туркменистана с удовлетворением констатировал, что итоги работы, проделанной в первом квартале текущего года, демонстрируют успешную реализацию принятых программ. В отчётный период отмечается устойчивый рост ВВП, составивший 6,3%", - цитирует президента страны газета "Нейтральный Туркменистан". В январе-марте рост в промышленной отрасли составил 4,7%, в транспортно-коммуникационном секторе - 6,6%, в сфере услуг - 7,6%, торговле - 8,2%, сельском хозяйстве - 4,1%.

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