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Дальнее зарубежье 08.04.2024 16:12

В Нью-Йорке с лета введут плату за въезд на Манхэттен

С середины июня въезд автомобилей на Манхэттен в Нью-Йорке будет облагаться сбором в $15 в целях сокращения пробок на дорогах, сообщило издание Axios.

По данным городских властей, с учетом поступлений это позволит выделять около миллиарда долларов в год на развитие общественного транспорта и дорожные ремонтные работы.

Грузовикам и автобусам в зависимости от размера и целей перевозок придется платить от $24 до $36.

Городские власти полагают, что в результате этих мер в городе сократится нахождение не менее 100 тыс. автотранспортных средств. За это решение выступает не менее 60% населения города.

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Тэги: США, ТРАНСПОРТ, ГОРОД, СБОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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