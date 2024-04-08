Глава МИД Азербайджана отправился с визитом в Кыргызстан

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник отправился с официальным визитом в Кыргызстан.
Как сообщает МИД Азербайджана, Байрамов в Бишкеке проведет переговоры с главой МИД Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым, а также ряд двусторонних встреч с должностными лицами.
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