Tesla летом представит роботакси - Маск

Американская Tesla этим летом представит беспилотное такси, сообщил глава компании Илон Маск в социальной сети X.
По его словам, роботакси представят 8 августа.
Маск обещал выпустить такую машину на протяжении не одного года, пишет CNBC. Ранее Tesla рассчитывала представить ее в конце 2024 года, отмечает Electrek.
В биографии Маска, написанной Уолтером Айзексоном, утверждается, что роботакси Tesla будут похожими на ее электропикапы Cybertruck.
Компания также заявляла, что планирует подготовить обновление программного обеспечения для того, чтобы все ее потребительские электромобили, выпущенные в 2016 году или позднее, могли использоваться в качестве беспилотных такси.
Electrek называет выпуск роботакси интересной идеей, но отмечает, что некоторые владельцы машин Tesla беспокоятся, что она может сосредоточиться на разработке беспилотной системы в рамках этой модели, а не существующих, как было обещано.
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