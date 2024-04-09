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Парламент Болгарии формально утвердил временное правительство

Болгарские парламентарии во вторник формально утвердили временное правительство, которое будет управлять страной до досрочных выборов 9 июня, сообщает во вторник Associated Press.

Временным премьером стал Димитар Главчев, который также является председателем Счетной палаты. Его выбрал президент страны Румен Радев. Однако выбор Радева был ограничен, так как, ввиду поправок в конституцию, он мог предложить эту должность лишь некоторым высокопоставленным государственным чиновникам.

Радев поручил Главчеву сформировать временный кабинет министров в конце марта. Этот шаг президент предпринял после того, как партиям ГЕРБ и "Продолжаем перемены" в марте трижды не удалось сформировать новый кабинет министров.

Главчев, который до 2023 года состоял в партии ГЕРБ, заявил, что для временного правительства выбрал министров, которые "одинаково отдалены от всех политических партий".

Ранее сообщалось, что 9 июня в Болгарии одновременно пройдут выборы депутатов парламента страны и депутатов Европейского парламента.

Правительственный кризис в Болгарии продолжается с 2021 года. За это время в стране сменилось несколько кабинетов.

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Тэги: БОЛГАРИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, СИТУАЦИЯ


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