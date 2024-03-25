Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8477 RUR   0.0185 GBR   2.162 TRY   0.0526

Цена на нефть

22.03 $/bbl +/- WTI 80.63 -0.44 Brent 85.43 -0.35
Дальнее зарубежье 25.03.2024 17:45

Кандидат на пост премьера Болгарии Габриэль отказалась от попытки сформировать правительство

Кандидат на пост главы правительства, глава МИД Болгарии Мария Габриэль, которой поручили сформировать правительство, отказалась от этого предложения из-за провала переговоров между двумя политическими коалициями, сообщает в понедельник Associated Press.

Габриэль представила главе государства новый состав кабмина 19 марта и приняла мандат, однако отметила, что переговоры с партнерами по коалиции продолжаются. Переговоры между ГЕРБ-СДС и коалицией, возглавляемой партией "Продолжаем перемены", шли на протяжении двух недель.

Однако политик в понедельник заявила журналистам, что коалиции не смогли договориться между собой, и в Болгарии пройдут досрочные выборы.

Кандидатуру Габриэль выдвинула крупнейшая коалиция в болгарском парламенте, состоящая из партий ГЕРБ и Союз демократических сил (СДС).

Премьер-министр Николай Денков подал в отставку с поста премьер-министра 5 марта в соответствии с предусматривающим ротацию соглашением с партией ГЕРБ. Согласно договоренности, достигнутой 6 июня прошлого года, спустя девять месяцев, то есть 6 марта, Денков должен был покинуть пост премьера, после чего эту должность должна занять представительница ГЕРБ Мария Габриэль.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БОЛГАРИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Президент Болгарии поручил сформировать главе МИД новый кабинет министров Парламент Болгарии утвердил сформированное на ротационной основе правительство Президент Болгарии поручил набравшей большее количество голосов на выборах коалиции ГЕРБ-СДС сформировать правительство Президент Болгарии не хочет спешить с вручением мандата на формирование нового правительства Президент Болгарии поручил коалиции правоцентристов сформировать правительство Правительству Болгарии вынесен вотум недоверия в парламенте Парламент Болгарии утвердил на посту премьера Бойко Борисова Болгарские парламентарии одобрили отставку правительства Болгарское правительство подало в отставку

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az