Кандидат на пост премьера Болгарии Габриэль отказалась от попытки сформировать правительство

Кандидат на пост главы правительства, глава МИД Болгарии Мария Габриэль, которой поручили сформировать правительство, отказалась от этого предложения из-за провала переговоров между двумя политическими коалициями, сообщает в понедельник Associated Press.

Габриэль представила главе государства новый состав кабмина 19 марта и приняла мандат, однако отметила, что переговоры с партнерами по коалиции продолжаются. Переговоры между ГЕРБ-СДС и коалицией, возглавляемой партией "Продолжаем перемены", шли на протяжении двух недель.

Однако политик в понедельник заявила журналистам, что коалиции не смогли договориться между собой, и в Болгарии пройдут досрочные выборы.

Кандидатуру Габриэль выдвинула крупнейшая коалиция в болгарском парламенте, состоящая из партий ГЕРБ и Союз демократических сил (СДС).

Премьер-министр Николай Денков подал в отставку с поста премьер-министра 5 марта в соответствии с предусматривающим ротацию соглашением с партией ГЕРБ. Согласно договоренности, достигнутой 6 июня прошлого года, спустя девять месяцев, то есть 6 марта, Денков должен был покинуть пост премьера, после чего эту должность должна занять представительница ГЕРБ Мария Габриэль.