Кандидат на пост премьера Болгарии Габриэль отказалась от попытки сформировать правительство

Кандидат на пост главы правительства, глава МИД Болгарии Мария Габриэль, которой поручили сформировать правительство, отказалась от этого предложения из-за провала переговоров между двумя политическими коалициями, сообщает в понедельник Associated Press.
Габриэль представила главе государства новый состав кабмина 19 марта и приняла мандат, однако отметила, что переговоры с партнерами по коалиции продолжаются. Переговоры между ГЕРБ-СДС и коалицией, возглавляемой партией "Продолжаем перемены", шли на протяжении двух недель.
Однако политик в понедельник заявила журналистам, что коалиции не смогли договориться между собой, и в Болгарии пройдут досрочные выборы.
Кандидатуру Габриэль выдвинула крупнейшая коалиция в болгарском парламенте, состоящая из партий ГЕРБ и Союз демократических сил (СДС).
Премьер-министр Николай Денков подал в отставку с поста премьер-министра 5 марта в соответствии с предусматривающим ротацию соглашением с партией ГЕРБ. Согласно договоренности, достигнутой 6 июня прошлого года, спустя девять месяцев, то есть 6 марта, Денков должен был покинуть пост премьера, после чего эту должность должна занять представительница ГЕРБ Мария Габриэль.
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