Президент Болгарии поручил сформировать главе МИД новый кабинет министров

Президент Болгарии Румен Радев в понедельник поручил формирование нового правительства Марии Габриэль, которая сейчас занимает пост главы МИД в рамках так называемого ротационного правительства.
"Габриэль приняла мандат, однако отметила, что переговоры с партнерами по коалиции продлятся до полудня вторника (13:00 мск). Затем она отправится на встречу к Радеву, на которой будет принято окончательное решение", - информирует Болгарское национальное телевидение (БНТ).
В случае, если партнеры не придут к соглашению до этого времени, Габриэль вернет Радеву "пустой мандат", что укажет на необходимость проведения досрочных выборов.
Николай Денков, представляющий партию "Продолжаем перемены", подал в отставку с поста премьер-министра 5 марта в соответствии с предусматривающим ротацию коалиционным соглашением с партией ГЕРБ. Согласно договоренности, достигнутой 6 июня прошлого года, спустя девять месяцев, то есть 6 марта, Денков должен был покинуть пост премьера, после чего эту должность должна занять представительница ГЕРБ Мария Габриэль.
Изменения в правительстве происходят в Болгарии на фоне напряженности между двумя блоками коалиции - ГЕРБ с "Союзом демократических сил" и "Продолжаем перемены" с "Демократической Болгарией". Ранее партия ГЕРБ отклонила соглашение с партнерами по коалиции и выступила с собственными предложениями. В частности, по мнению представителей ГЕРБ, у них было слишком мало постов в правительстве. В силу складывающейся ситуации не исключается вероятность, что коалиция распадется, из-за чего Болгарию опять будут ждать внеочередные выборы.
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