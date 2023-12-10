Азербайджан в 2023г поставит в Болгарию около 1 млрд куб.м. газа - Алиев

Поставки азербайджанского газа в Болгарию в 2023 году составят около 1 млрд кубометров, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"(...) Наши поставки газа в Болгарию начались два года назад. В 2021 году было поставлено 270 млн кубометров. В 2022 году объем поставок составил чуть более 500 млн кубометров. В этом году эта цифра будет на уровне около 1 млрд кубометров", - сказал Алиев в воскресенье в сербском городе Ниш на церемонии запуска газового интерконнектора Сербия-Болгария.

А.Азизов