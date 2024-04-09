Баку и Бишкек договорились об активизации сотрудничества в сферах транспорта и логистики, ВИЭ

Азербайджан и Кыргызстан договорились прилагать совместные усилия для увеличения взаимного товарооборота.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на МИД Кыргызстана, такая договоренность достигнута на переговорах глав МИД Азербайджана и Кыргызстана Джейхуна Байрамова и Жээнбека Кулубаева 9 апреля в Бишкеке.
«Подтверждая важность развития динамики торгово-экономического сотрудничества, главы МИД Кыргызстана и Азербайджана обозначили готовность прилагать совместные усилия по увеличению уровня товарооборота между двумя странами. В том числе, посредством деятельности совместной кыргызско-азербайджанской Межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству, проведения бизнес-форумов и инвестиционных проектов Азербайджано-Кыргызского Фонда развития», - отмечается в информации.
Особое внимание сторонами было уделено активизации инвестиционного сотрудничества между Кыргызстаном и Азербайджаном в транспортно-логистической сфере, возобновляемых источников энергии и гидроэнергетики.
«На переговорах стороны обсудили предстоящие в текущем году взаимные визиты на высшем и высоком уровнях, строительство инфраструктурных проектов в Кыргызстане и Азербайджане, возобновление авиарейса Баку-Бишкек-Баку, проведение Дней культуры Кыргызстана в городе Баку и Азербайджана в городе Бишкек», - отмечает МИД.
Кроме того, главы внешнеполитических ведомств договорились продолжить сотрудничество в рамках международных организаций, включая взаимную поддержку в вопросах продвижения кандидатур двух стран, а также взаимодействие в Организации тюркских государств, ТЮРКСОЙ и других международных организациях.
Главы МИД также обсудили актуальные международные и региональные вопросы, ситуацию в Афганистане, Ближнем Востоке и Украине.
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