Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8456 RUR   0.0183 GBR   2.1516 TRY   0.0528

Цена на нефть

08.04 $/bbl +/- WTI 86.43 -0.48 Brent 90.38 -0.79
Внешняя политика 09.04.2024 14:09

Баку и Бишкек договорились об активизации сотрудничества в сферах транспорта и логистики, ВИЭ

Азербайджан и Кыргызстан договорились прилагать совместные усилия для увеличения взаимного товарооборота.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на МИД Кыргызстана, такая договоренность достигнута на переговорах глав МИД Азербайджана и Кыргызстана Джейхуна Байрамова и Жээнбека Кулубаева 9 апреля в Бишкеке.

«Подтверждая важность развития динамики торгово-экономического сотрудничества, главы МИД Кыргызстана и Азербайджана обозначили готовность прилагать совместные усилия по увеличению уровня товарооборота между двумя странами. В том числе, посредством деятельности совместной кыргызско-азербайджанской Межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству, проведения бизнес-форумов и инвестиционных проектов Азербайджано-Кыргызского Фонда развития», - отмечается в информации.

Особое внимание сторонами было уделено активизации инвестиционного сотрудничества между Кыргызстаном и Азербайджаном в транспортно-логистической сфере, возобновляемых источников энергии и гидроэнергетики.

«На переговорах стороны обсудили предстоящие в текущем году взаимные визиты на высшем и высоком уровнях, строительство инфраструктурных проектов в Кыргызстане и Азербайджане, возобновление авиарейса Баку-Бишкек-Баку, проведение Дней культуры Кыргызстана в городе Баку и Азербайджана в городе Бишкек», - отмечает МИД.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств договорились продолжить сотрудничество в рамках международных организаций, включая взаимную поддержку в вопросах продвижения кандидатур двух стран, а также взаимодействие в Организации тюркских государств, ТЮРКСОЙ и других международных организациях.

Главы МИД также обсудили актуальные международные и региональные вопросы, ситуацию в Афганистане, Ближнем Востоке и Украине.

Отдел новостей

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КЫРГЫЗСТАН, ДОГОВОРЕННОСТИ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az