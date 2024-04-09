КТК остановил перевалку нефти с 9 по 11 апреля для планового техобслуживания

"Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) 9 апреля приступил к проведению плановых работ по техническому обслуживанию и подключению нового оборудования на объектах магистрального нефтепровода Тенгиз-Новороссийск, сообщает консорциум.
"В настоящий момент отгрузка нефти на морском терминале КТК также остановлена. Ее возобновление запланировано с 11 апреля, о чем будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такие 72-часовые остановки на техобслуживание проводятся не реже двух раз в год, их график заблаговременно согласуется со всеми грузоотправителями, а также с Министерством энергетики Республики Казахстан.
В ходе апрельского ТО КТК намерено подключить новый участок трубопровода на 266-м километре (переход под строящейся автодорогой Атырау-Астрахань), заменить часть запорной арматуры на НПС, устранить дефекты трубопровода, провести техперевооружение узла регулирования давления на морском терминале. Также будет проведено регламентное техобслуживание механо-технологического оборудования, энергетического и электрооборудования, систем контрольно-измерительных приборов и автоматики, систем управления на объектах КТК.
Ранее "Тенгизшевройл" (ТШО) сообщил, что извещен о приостановке работы КТК: "Тенгизшевройл" (ТШО) осведомлен о заранее запланированных временных работах по техническому обслуживанию трубопровода Каспийского трубопроводного консорциума. В настоящее время производственная деятельность ТШО осуществляется в штатном режиме".
Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские на шельфе Каспия - с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов Казахстана.
В 2023 году КТК обеспечил транспортировку и отгрузку на экспорт 63,47 млн тонн нефти (+8,1%), план на 2024 год - более 70 млн тонн.
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