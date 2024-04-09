Поставки ПК в мире в I квартале выросли на 1,5%, до 59,8 млн - IDC

Мировые поставки персональных компьютеров (ПК) в первом квартале выросли на 1,5% в годовом выражении - до 59,8 млн штук, по предварительным данным International Data Corporation (IDC).

Таким образом, поставки вернулись к росту после восьми кварталов спада и вышли на допандемийный уровень. Подъем во многом обеспечила низкая база сопоставления, поскольку годом ранее продажи уменьшились на 28,7%.

На фоне замедления инфляции поставки ПК начали восстанавливаться в большинстве регионов, увеличившись в странах Северной и Южной Америки, а также регионе, объединяющем Европу, Ближний Восток и Африку (EMEA), отмечает IDC.

Однако на мировом рынке напрямую сказалось дефляционное давление в Китае. Слабый спрос на стационарные компьютеры в этой стране, которая выступает их крупнейшим потребителем, привел к сокращению их глобальных поставок в условиях уже присутствовавшего давления со стороны ноутбуков как предпочтительного форм-фактора.

"Несмотря на проблемы Китая, в 2024 году восстановление должно продолжиться, - сказал менеджер по исследованиям IDC Mobility and Consumer Device Trackers Джитеш Убрани. - Позднее в этом году на рынок поступят новые ПК с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ), при этом коммерческие покупатели начинают обновлять компьютеры, купленные в период пандемии".

Лидером рынка вновь стала китайская Lenovo. Низкая база сопоставления помогла ей вместе с Apple Inc. нарастить поставки темпами выше среднерыночных - на 7,8% и 14,6% соответственно. При этом Dell Technologies сократила поставки на 2,2%, Asus - на 4,5%. Продажи HP Inc. почти не изменились.