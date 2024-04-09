Австрия, Германия, Нидерланды, Швеция и ЕС направляют Украине электрогенераторы - Еврокомиссия

В ответ на призыв Украины о помощи Австрия, Германия, Нидерланды и Швеция выделяют Киеву 157 электрогенераторов различных размеров через механизм гражданской защиты ЕС, объявила во вторник Еврокомиссия (ЕК).

Кроме того, в Брюсселе сообщили, что "для дальнейшего укрепления украинской энергетической инфраструктуры ЕС также разместил 10 электрогенераторов большой мощности (1 МВт) из своих собственных стратегических резервов". Их стоимость составляет 3,57 млн евро. Каждый такой генератор, отмечают в ЕК, способен обеспечить электроэнергией больницу среднего размера в чрезвычайных ситуациях.

"Мы мобилизуем новую партию генераторов для Украины из наших резервов ЕС, которые уже зарекомендовали себя как важнейший инструмент реагирования на неотложные потребности (...) Украины. Это подчеркивает важность готовности к эффективному реагированию на кризисы", - заявил член ЕК по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

Генераторы, по информации ЕК, уже направляются на Украину.

"Координационный центр ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации находится в тесном контакте с украинскими властями на местах, чтобы предоставлять дополнительную помощь по мере необходимости", - говорится в сообщении Еврокомиссии.