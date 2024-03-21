Боррель призвал европейских лидеров не пугать население рассуждениями о неминуемости войны

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в четверг заявил, говоря о ситуации на Украине, что европейские лидеры не должны "преувеличивать вызовы" и пугать жителей своих стран о неминуемости войны.

"Призывы европейских лидеров о том, что нужно быть в курсе вызовов, с которыми они сталкиваются, правильны, но мы не должны преувеличивать существующие угрозы", - приводят европейские СМИ слова Борреля.

"Я слышал некоторых, которые говорят, что война якобы неминуема. Слава Богу, это не так. Мы живем в мире, мы поддерживаем Украину, но мы - не участники этих боевых действий", - отметил он.

Он призвал "не пугать людей без необходимости". По его словам, ЕС нужно "готовиться к будущему, наращивать возможности нашей оборонной промышленности".

"Неминуемой является необходимость поддерживать Украину", - добавил Боррель.

Президент Франции Эмманюэль Макрон после организованной Парижем 26 февраля международной конференции по оказанию помощи Украине заявил: "На данный момент консенсуса по отправке войск нет. Но в этом вопросе в будущем ничего не следует исключать".

Эти слова вызвали негативную реакцию и недоумение во французском обществе. Инициативу Макрона отвергли многие страны-союзницы Франции, включая США. В Брюсселе сообщили, что на уровне ЕС данный вопрос не обсуждается. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет планов по отправке боевых подразделений на Украину. В ООН в связи с высказыванием Макрона призвали мировых политиков избегать риторики, которая может спровоцировать ухудшение ситуации вокруг Украины.