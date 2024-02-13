В ЕС приняли к сведению заявления армянской стороны о готовности сближения с Евросоюзом и по поручению Евросовета изучают пути усиления отношений ЕС-Армения, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"И в этом духе мы решили сегодня запустить работу над новой повесткой очень амбициозного партнерства между Европейским союзом и Арменией. Это обеспечит очень ясную "дорожную карту" и видение будущего", - сказал Боррель во вторник в Брюсселе на совместной пресс-конференции с главой армянского МИД Араратом Мирзояном после заседания Совета партнерства ЕС-Армения.
Высокий представитель ЕС по иностранным делам сообщил, что стороны наметили на будущее развитие различных вариантов партнерства, в том числе договорились начать "диалог о визовой либерализации".
ЕС намерен и далее содействовать нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, сообщил также Боррель.
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