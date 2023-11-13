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Дальнее зарубежье 13.11.2023 21:25

ЕС придерживается планов снабдить Украину к марту 2024 г. 1 млн артснарядов

Евросоюз не отказался от цели поставить Украине к марту 2024 года 1 млн боеприпасов для артиллерии, заявил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Это все еще наша цель", - сказал он на пресс-конференции в ответ на вопрос об актуальности планов ЕС о снабжении Украины 1 млн снарядов.

Он напомнил, что Евросоюз завершил первую часть плана поставок - из имеющихся европейских арсеналов. По оценкам Борреля, при реализации этих мер ЕС выделил для Киева примерно 300 тыс. снарядов.

Боррель пояснил, что теперь речь идет о производстве снарядов и соответственно об увеличении их выпуска в ЕС. Однако он допустил возможность того, что ЕС не успеет произвести в намеченные сроки оставшиеся 700 тыс. снарядов.

На саммите ЕС в конце февраля лидеры Евросоюза согласились с планами оперативных поставок Киеву боеприпасов в количестве 1 млн артиллерийских снарядов в течение следующих 12 месяцев. 20 марта Совет ЕС согласовал "трехсторонний подход", направленный на предоставление Украине одного миллиона артиллерийских боеприпасов совместными усилиями. План состоял из трех пунктов: поставки Украине снарядов со складов государств-членов при поддержке Европейского фонда мира в размере 1 млрд евро; совместные закупки странами ЕС боеприпасов для Украины и своих вооруженных сил также на 1 млрд евро; и третий трек - "наращивание и ускорение оборонно-промышленного производства боеприпасов в Европе".

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Тэги: ЕС, БОРРЕЛЬ, УКРАИНА, СНАРЯДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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