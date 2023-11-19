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19.11.2023 21:00

Боррель призвал переходить к конкретным действиям по строительству палестинского государства

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель видит единственное решение палестинской проблемы в сосуществовании государств Израиль и Палестина, но считает, что для этого ничего не делалось.

"Нам необходимо сделать гуманитарный этап первым шагом к политическому этапу (урегулирования ближневосточного конфликта - ИФ). И здесь решение путем "двух государств" является единственным жизнеспособным выходом. Я должен еще раз повторить, что мы заявляем о решении через "два государства" уже более 30 лет, не делая ничего необходимого для того, чтобы оно стало возможным", - заявил глава дипломатии ЕС в воскресенье в Дохе на совместной пресс-конференции с премьером Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Боррель полагает, что необходимо, наконец, "определить шаги и принципы, ведущие к этому, чтобы перейти от деклараций к конкретным действиям и реализации".

"Когда я говорю, что призываю к решению путем "двух государств", я прекрасно осознаю, что это потребует больших усилий, не только экономических, поскольку Газа несколько раз перестраивалась, не только больших экономических инвестиций и поддержки, но и политических инвестиций, чтобы не только строить дома, но и государство. В этом отношении Палестинская администрация призвана сыграть важную роль", - подчеркнул Боррель.

По его убеждению, "Израиль не должен оставаться в Газе, и ХАМАС не должен оставаться в Газе".

"Единственный, кто может серьезно взяться за контроль и оказывать услуги населению, - это Палестинская администрация. (...) Итак, я думаю, что Палестинская администрация должна вернуться в Газу. И решение Газы должно быть частью общего решения палестинского вопроса", - сказал глава европейской дипломатии.

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Тэги: ЕС, БОРРЕЛЬ, ПАЛЕСТИНА, ПОЗИЦИЯ


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