Боррель призвал переходить к конкретным действиям по строительству палестинского государства

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель видит единственное решение палестинской проблемы в сосуществовании государств Израиль и Палестина, но считает, что для этого ничего не делалось.
"Нам необходимо сделать гуманитарный этап первым шагом к политическому этапу (урегулирования ближневосточного конфликта - ИФ). И здесь решение путем "двух государств" является единственным жизнеспособным выходом. Я должен еще раз повторить, что мы заявляем о решении через "два государства" уже более 30 лет, не делая ничего необходимого для того, чтобы оно стало возможным", - заявил глава дипломатии ЕС в воскресенье в Дохе на совместной пресс-конференции с премьером Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.
Боррель полагает, что необходимо, наконец, "определить шаги и принципы, ведущие к этому, чтобы перейти от деклараций к конкретным действиям и реализации".
"Когда я говорю, что призываю к решению путем "двух государств", я прекрасно осознаю, что это потребует больших усилий, не только экономических, поскольку Газа несколько раз перестраивалась, не только больших экономических инвестиций и поддержки, но и политических инвестиций, чтобы не только строить дома, но и государство. В этом отношении Палестинская администрация призвана сыграть важную роль", - подчеркнул Боррель.
По его убеждению, "Израиль не должен оставаться в Газе, и ХАМАС не должен оставаться в Газе".
"Единственный, кто может серьезно взяться за контроль и оказывать услуги населению, - это Палестинская администрация. (...) Итак, я думаю, что Палестинская администрация должна вернуться в Газу. И решение Газы должно быть частью общего решения палестинского вопроса", - сказал глава европейской дипломатии.
Морские порты Азербайджана увеличили в январе-октябре перевалку грузов на 14,8%
SOCAR в январе-октябре увеличила производство автобензина на 16,6%, дизеля - на 15,6%
Азербайджан крупно проиграл Бельгии в последнем матче отбора на ЧЕ-2024
Традиционный ужин на День благодарения в США за год подешевел на 4,5%
Алиев открыл филиал DOST Evi в Исмаиллы
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
Рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня на фоне войны на Ближнем Востоке
Главы МИР РФ и Ирана подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня в Газе и оказания содействия пострадавшему населению
Из больницы «Аш-Шифа» в Газе эвакуировали 31 недоношенного младенца
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Nar обучает местных ИТ-специалистов
AZAL, Азербайджанское Бюро по туризму и China Tourism Group подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании
Банк Республика запустил кредитную кампанию «10 в самый раз»!
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире