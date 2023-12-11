Боррель выразил сожаление в связи с вето США резолюции по перемирию в секторе Газа в СБ ООН

Проект резолюции о перемирии в секторе Газа обсудят на Генеральной Ассамблее ООН 12 декабря после вето США на аналогичный документ в Совете Безопасности, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в понедельник.

"К сожалению, США наложили вето на это предложение (...), так что теперь этот вопрос будет обсуждаться на Генассамблее", - заявил Боррель перед встречей глав МИД ЕС.

Он напомнил, что Израиль неоднократно призывали не использовать на юге сектора Газа ту же военную тактику, которую он применял на севере анклава. Однако, отметил Боррель, ситуация не изменилась, "или даже стала хуже, и число жертв среди невинных мирных граждан в анклаве продолжает расти".

Ранее западные СМИ сообщали, что 12 декабря Генассамблея ООН может проголосовать по проекту резолюции с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа в гуманитарных целях.

Председатель ГА Деннис Фрэнсис направил письма 193 членам ООН, в которых говорилось, что экстренную встречу запросили арабские и исламские страны. Отмечается, что резолюция, по которой будут голосовать во вторник, похожа на ту, на которую США наложили вето на заседании СБ ООН.

В пятницу США заветировали резолюцию СБ ООН, призывавшую к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Документ был подготовлен ОАЭ, и за сутки ему выразили поддержку 97 стран ООН. В ходе голосования в СБ ООН 13 стран выступили "за", Великобритания воздержалась, а США применили право вето.