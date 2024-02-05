Боррель считает опасным прекращение финансирования БАПОР

Отказ от финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) был бы непропорциональным и опасным, он поставит под угрозу сотни тысяч жизней, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Хотя некоторые важные доноры приостановили финансирование, широко признается, что БАПОР играет центральную роль в предоставлении жизненно важной помощи более чем 1,1 млн человек в секторе Газа, страдающим от катастрофического голода и вспышек болезней", - написал Боррель в понедельник в своем блоге.

"Эмоции, вызвавшие приостановку финансирования, понятны, политическая ответственность должна выйти за рамки эмоций и учитывать последствия такого шага. Отказ от финансирования БАПОР был бы непропорциональным и опасным", - констатировал Боррель.

Он отметил, что в последние дни обвинения в адрес сотрудников БАПОР стали постоянной темой дискуссий. При этом агентство "немедленно приняло меры и начало расследование".

Глава дипломатии ЕС отметил, что обвинения против сотрудников БАПОР серьезны, и никто из виновных не должен остаться безнаказанным. ОДНАКО БАПОР отреагировало незамедлительно, и контракты обвиняемых сотрудников были расторгнуты. Расследование Управления служб внутреннего надзора ООН продолжается, и я уверен, что оно будет дополнено началом независимого внешнего расследования до того, как в конце месяца должна состояться следующая выплата Еврокомиссии", - продолжил высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Боррель сообщил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заверил его, что организация придает этому вопросу то значение, которого оно заслуживает. "Я ему полностью доверяю. На последнем заседании Совета (ЕС) по иностранным делам было широко признано, что БАПОР является незаменимым поставщиком жизненно важной помощи палестинцам", - написал глава европейской дипломатии.

По его мнению, "хотя некоторые важные доноры и некоторые государства-члены ЕС действительно приостановили свои финансовые взносы, этот вопрос сопровождался недопониманием и дезинформацией". Боррель указал, что "фактически, ни Европейская комиссия, ни Германия или Франция не решили прекратить свои взносы". Некоторые государства-члены ЕС даже начнут увеличивать выплаты.

Глава дипломатии ЕС сообщил, что пригласил генерального комиссара БАПОР Филиппа Лаззарини принять участие в следующем заседании Совета ЕС по вопросам развития, которое состоится 12 февраля.

В БАПОР заявили, что начали расследование в отношении нескольких сотрудников после того, как израильская сторона обвинила их в причастности к атаке на Израиль 7 октября. По словам Лаззарини, подозреваемые в причастности к нападениям ХАМАС на Израиль 7 октября уже уволены.