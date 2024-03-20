ЕК выплатила Украине первые 4,5 млрд евро из пакета помощи на 50 млрд

Еврокомиссия направила Киеву первый за 2024 год платеж макрофинансовой помощи на 4,5 млрд евро, сообщила в среду председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня хороший день для Украины. Еврокомиссия выплатила 4,5 млрд евро из фонда для Украины в 50 млрд евро", - написала фон дер Ляйен в соцсети X.

Совет ЕС в конце февраля утвердил пакет законодательных актов, включая положения о создании Фонда для Украины на 50 млрд евро - 17 млрд евро в виде грантов и 33 млрд евро в виде кредитов.