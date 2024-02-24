Украина получит в марте первые 4,5 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи - глава ЕК

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила в субботу в ходе своего визита в Киев, что Украина получит в марте первую выплату в размере 4,5 млрд евро из объявленного ранее пакета макрофинансовой помощи в 50 млрд евро.
"Хорошая встреча с (украинским премьер-министром - ИФ) Денисом Шмыгалем. Мы обсудили следующие шаги по фонду для Украины в 50 млрд евро. Первый платеж в размере 4,5 млрд евро произойдет в марте", - написала глава ЕК в сети X.
Фон дер Ляйен добавила: "Мы обсудили, как быть с украинским экспортом и решать проблемы на сухопутной границе".
Речь, по ее словам, также шла о сотрудничестве в оборонно-промышленном секторе.
Выступая в тот же день в Киеве, председатель ЕК заявила: "Сегодня мы здесь, чтобы сказать вам, что Европа будет продолжать поддерживать вас столько, сколько потребуется, с большей финансовой поддержкой, большим количеством боеприпасов, большей подготовкой ваших войск, большей противовоздушной обороной и большими инвестициями в оборонную отрасль Европы и Украины".
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