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Дальнее зарубежье 08.11.2023 20:56

Переговоры о вступлении Турции в Евросоюз продолжают пребывать в тупике - Еврокомиссия

Государство-кандидат на вступление в ЕС Турция, согласно оценке Еврокомиссии (ЕК), не изменила негативную тенденцию удаления от Евросоюза и в ограниченной степени проводила необходимые реформы.

"Турция остается ключевым партнером Европейского союза и страной-кандидатом, но переговоры о вступлении остаются в тупике с 2018 года", - говорится в опубликованных в среду в Брюсселе материалах к докладу ЕК о процессе расширения ЕС по состоянию на 2023 год.

Вместе с тем в документе отмечается, что продолжалось сотрудничество ЕС с Турцией в областях, представляющих взаимный интерес, "таких как борьба с терроризмом, экономика, энергетика, продовольственная безопасность, миграция и транспорт".

"Турции необходимо предпринять решительные шаги для значительного улучшения согласованности с общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС и активизировать сотрудничество в предотвращении и выявлении обхода ограничительных мер", - подчеркивают в Брюсселе.

В документе также сообщается, что в соответствии с поручением Европейского совета высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель и Еврокомиссия подготовят в ноябре отчет о состоянии отношений ЕС-Турция.

Турции был предоставлен статус государства-кандидата в декабре 1999 года. ЕС и Турция начали переговоры о вступлении в ЕС в октябре 2005 года. С июня 2018 года переговоры были приостановлены.

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Тэги: ЕС, ЕК, ТУРЦИЯ


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