ЕК выделила 807 млн евро на улучшение военной мобильности в Европе

Еврокомиссия (ЕК) объявила в среду о решении профинансировать на сумму 807 млн евро 38 дополнительных проектов военной мобильности ЕС для поддержки перевозки войск и техники по трансъевропейской транспортной сети (TEN-T).
В коммюнике ЕК указывается, что это результат "третьего и последнего конкурса предложений по военной мобильности в рамках программы CEF (Connecting Europe Facility) "Транспорт" на период 2021-2027 годов". Сообщается, что в общей сложности Еврокомиссия поддерживает 95 проектов военной мобильности на сумму 1,74 млрд евро в 21 государстве Европейского союза.
"Результат третьего и последнего конкурса по военной мобильности в рамках CEF "Транспорт" показывает, что существует очевидная необходимость для государств-членов улучшить двойное использование нашей транспортной системы. (...) Все финансируемые проекты помогут улучшить европейскую инфраструктуру и заполнить недостающие звенья как для военных, так и для гражданских целей", - заявила член ЕК по транспорту Адина Вэлян.
В сообщении Еврокомиссии объясняется, что выбранные ЕК проекты окажут поддержку государствам-членам и странам-партнерам в создании "хорошо связанной и надежной сети военной мобильности".
Речь, в частности, идет о строительстве и модернизации железнодорожной инфраструктуры в Дании, Германии, Франции, Италии, Латвии, Венгрии, Нидерландах, Польше, Финляндии и Швеции. Эти проекты также улучшат инфраструктуру двойного назначения в морских портах Бельгии и Швеции, в аэропортах Латвии и Литвы, а также на внутренних водных путях Франции, отмечается в коммюнике ЕК.
Член делегации Украины на сессии ПАСЕ: Yaşasın Azərbaycan
Азербайджанская делегация приостановила работу в ПАСЕ
Баку и Багдад обсудили возможности расширения торгово-экономического сотрудничества
Крупнейший НПЗ Ирака увеличил мощность на 70 тыс. б/с
Госдолг еврозоны в III квартале сократился до 89,9% ВВП, Евросоюза - до 82,6% ВВП
Apple наращивает ИИ-потенциал, готовится провести большую M&A-сделку
Турпоток в Азербайджан в 2023г вырос на 30%
Свыше тонны кокаина нашли в контейнере с кофе в порту Петербурга
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Алиев посетил Нефтчалинский район
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Получите кредит онлайн в любую погоду!
Nar удостоен международного сертификата удовлетворенности клиентов
В Ханкенди открылся первый магазин телекоммуникационной компании
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы