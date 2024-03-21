Глава ЕК призвала сектор атомной энергетики к дисциплине для его устойчивого развития

Сектору ядерной энергетики необходимо соблюдать график и бюджет, чтобы остановить снижение ее доли на рынке энергоресурсов, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Будущее атомной энергетики зависит от способности отрасли соблюдать график и бюджет. Слишком часто строительство атомных электростанций приводило к дополнительным затратам и значительному перерасходу средств", - сказала председатель ЕК в четверг в Брюсселе на саммите по ядерной энергии.

Глава ЕК также указала на важность продления срока службы существующих ядерных электростанций при условии, что будет обеспечена полная безопасность их эксплуатации.

По словам фон дер Ляйен, в ЕС снижается доля ядерной энергетики, в то время как она необходима для достижения к 2050 году цели по производству электроэнергии преимущественно из возобновляемых источников.

"Атомная энергетика остается основным источником производства электроэнергии в ЕС с долей 22%. Но эта доля гораздо ниже уровня, которого она достигала в 1990-х годах, когда атомная энергетика производила треть электроэнергии в Европе", - продолжила глава ЕК.

Она добавила, что для достижения поставленных целей также необходимы новые инвестиции. Согласно анализу МАГАТЭ, для достижения цели Парижского соглашения по климату "инвестиции должны ускориться, начиная с этого десятилетия, и достичь новых высот в 2030-х годах".

Фон дер Ляйен отметила, что еще одна задаче - "поиск новых способов поддержки чистого энергетического перехода". Именно сектор электроэнергетики, по ее мнению, явно представляет наибольшие возможности. Но есть и другие направления для изучения, например, поставки безуглеродного тепла или водорода с низким уровнем выбросов.