Еврокомиссия представит предложения по реформированию Евросоюза в связи с его расширением

Договоры о функционировании Евросоюза должны быть адаптированы ввиду перспективы расширения ЕС на более чем 30 стран, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
"Как на практике будет работать союз из более 30 стран? На этот вопрос можем ответить только мы сами внутри Европейского союза. Эта ассамблея уже выдвинула смелые идеи по реформе наших договоров. В следующем месяце комиссия изложит свои идеи в сообщении Европейскому парламенту и Совету (ЕС) перед дискуссией лидеров, организуемой бельгийским председательством", - сказала глава ЕК в среду на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.
Она отметила, что в связи с решениями о начале переговоров о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовы, а при соблюдении необходимых критериев с Боснией и Герцеговиной, о предоставлении Грузии статуса кандидата и подтверждением будущего в составе ЕС всех шести западнобалканских стран, необходимо начинать работу над собственными реформами ЕС, "чтобы подготовиться к созданию союза из 30 с лишним государств-членов".
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