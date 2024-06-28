Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8241 RUR   0.0196 GBR   2.1477 TRY   0.0521

Цена на нефть

01.07 $/bbl +/- WTI 83.38 +1.84 Brent 86.60 +1.60
28.06.2024 20:35

Bakcell представил свой новый магазин в Шуше

Открытие инновационного магазина в соответствии с новым брендом "Bakcell" на этот раз состоялось в Шуше – культурной столице Азербайджана. Вместе с филиалами в Лачине и Ханкенди, недавно открывшийся магазин в Шуше является третьим магазином Bakcell в Карабахском регионе.

"Наша цель заключается в том, чтобы, представляя наш новый бренд, оставаться верными обещаниям, которые мы дали нашим клиентам. Поэтому мы и после этого будем представлять наши инновации и новые продукты в каждом регионе Азербайджана, и особенно в Карабахе. Например, в прошлом месяце мы предоставили нашим абонентам самый быстрый фиксированный домашний интернет в стране. В ближайшие дни мы планируем предложить нашим абонентам VoWifi, который поддерживает услугу звонков посредством Wi-Fi, и ряд новых продуктов” - сказал генеральный директор Bakcell Клаус Мюллер во время открытия магазина в Шуше.

Новый магазин Bakcell, находящийся в Шуше на улице Истиглалият, является местом, которое предлагает посетителям опыт, связанный с совершенно новым брендом. Здесь, наряду с нужными им традиционными услугами, абоненты смогут получить информацию о новых услугах Bakcell, продуктах с поддержкой "высоких технологий" и “ИИ”. В магазине работает система очередности и электронный уголок, обеспечивающие качественное и быстрое проведение операций.

Напомним, что в прошлом году компания “Bakcell” предоставила своим абонентам в Карабахском регионе самую современную голосовую технологию VoLTE, eSIM, и самую быструю в стране сеть мобильного Интернета. Также количество базовых станций в регионе превысило 120.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: economics@interfax.az