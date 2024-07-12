Интеллектуальный конкурс YeLogika Pro среди сотрудников Yelo Bank

Yelo Bank активно внедряет внутренние процессы, чтобы ценить свободное время своих сотрудников и укреплять командный дух.

Одной из таких инициатив стал уже традиционный интеллектуальный конкурс YeLogika Pro. Летний сезон этих соревнований завершился в минувшие выходные.

В викторине приняли участие сотрудники головного офиса, а также столичных и региональных филиалов.

3-е место заняла команда КОБМ, 2-е место — команда филиала Халглар (Serious Team), а 1-е место — команда Product Masters. Викторина запомнилась напряженными, захватывающими и интересными моментами.

Yelo Bank уделяет большое внимание созданию и развитию позитивной рабочей среды.

По этой причине сотрудников как головного офиса, так и филиалов приглашают участвовать в различных играх, конкурсах, мастер-классах, экскурсиях и других мероприятиях.

В банке созданы не только интеллектуальные, но и футбольные, боулинговые команды. Еженедельно проводятся занятия по йоге, а также приглашаются профессиональные врачи для бесплатной консультации и обследования.

Основная философия банка заключается в том, чтобы относиться к сотрудникам как к самому ценному активу и постоянно инвестировать в их развитие и благосостояние.

Если вы хотите построить карьеру в банковской сфере и присоединиться к команде Yelo, ознакомьтесь с активными вакансиями Банка по ссылке: https://bit.ly/bank-vakansiya

Есть дополнительные вопросы по банковским услугам (https://www.yelo.az/az/individuals/loans/ipoteka-kalkulyatoru/)? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az

Yelo Bank – Яркий Банкинг!