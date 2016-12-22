ВКС усилились четырьмя полками систем С-400 - Шойгу

Российская армия пополнилась четырьмя полками новейших систем ПВО С-400, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Воздушно-космические силы получили 139 современных летательных аппарата, еще четыре зенитных ракетных полка перевооружены на зенитную ракетную систему С-400 "Триумф", - сказал С.Шойгу в четверг на заседании расширенной коллегии Минобороны РФ.

"Увеличен боевой потенциал сил общего назначения. В Сухопутных войсках сформированы девять соединений, в том числе четыре мотострелковые и одна танковая дивизии. В войска поступило 2 930 новых и модернизированных образцов вооружения. Это позволило переоснастить еще две ракетных бригады, две зенитно-ракетные бригады и два зенитно-ракетных полка, одну бригаду специального назначения, 12 мотострелковых и танковых батальонов, три артиллерийских дивизиона", - сказал С.Шойгу.

По его словам, уровень оснащенности Сухопутных войск современным вооружением составил 42%.