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СНГ 22.12.2016 14:07

ВКС усилились четырьмя полками систем С-400 - Шойгу

Российская армия пополнилась четырьмя полками новейших систем ПВО С-400, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Воздушно-космические силы получили 139 современных летательных аппарата, еще четыре зенитных ракетных полка перевооружены на зенитную ракетную систему С-400 "Триумф", - сказал С.Шойгу в четверг на заседании расширенной коллегии Минобороны РФ.

"Увеличен боевой потенциал сил общего назначения. В Сухопутных войсках сформированы девять соединений, в том числе четыре мотострелковые и одна танковая дивизии. В войска поступило 2 930 новых и модернизированных образцов вооружения. Это позволило переоснастить еще две ракетных бригады, две зенитно-ракетные бригады и два зенитно-ракетных полка, одну бригаду специального назначения, 12 мотострелковых и танковых батальонов, три артиллерийских дивизиона", - сказал С.Шойгу.

По его словам, уровень оснащенности Сухопутных войск современным вооружением составил 42%.

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Тэги: РОССИЯ, ВКС, ПВО, ШОЙГУ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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