Путин примет участие в саммите БРИКС в формате ВКС - Песков

Президент РФ Владимир Путин будет участвовать в саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи, но это будет полноценная работа на саммите, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Президент Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи. Это будет полноценное участие. На самой встрече будет присутствовать министр Лавров", - сказал Песков.
О том, что Путин не поедет в Йоханнесбург на саммит БРИКС, а вместо него на мероприятии будет присутствовать глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщил ранее в среду офис президента ЮАР Сирила Рамафосы. "По обоюдному согласию, президент РФ Владимир Путин не будет участвовать в саммите, но Россию представит министр иностранных дел Сергей Лавров", - говорится в пресс-релизе канцелярии Рамафосы.
Саммит БРИКС пройдет 22-24 августа.
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