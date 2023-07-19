Путин примет участие в саммите БРИКС в формате ВКС - Песков

Президент РФ Владимир Путин будет участвовать в саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи, но это будет полноценная работа на саммите, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президент Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи. Это будет полноценное участие. На самой встрече будет присутствовать министр Лавров", - сказал Песков.

О том, что Путин не поедет в Йоханнесбург на саммит БРИКС, а вместо него на мероприятии будет присутствовать глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщил ранее в среду офис президента ЮАР Сирила Рамафосы. "По обоюдному согласию, президент РФ Владимир Путин не будет участвовать в саммите, но Россию представит министр иностранных дел Сергей Лавров", - говорится в пресс-релизе канцелярии Рамафосы.

Саммит БРИКС пройдет 22-24 августа.