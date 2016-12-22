Торговая «дочка» SOCAR будет поставлять нефть и сжиженный газ в Польшу

Компания SOCAR Trading (торговая «дочка» компании SOCAR - ИФ-Аз) займется поставками нефти и сжиженного газа в Польшу, сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на сообщение посольства Азербайджана в Варшаве.
«SOCAR Trading и польская нефтяная компания Lotos достигли договоренности по транспортировки нефти в Польшу, а также по поставкам сжиженного природногогаза (LNG, LiquifiedNatural Gas) и сжиженного газа (LPG, Liquified Petroleum Gas пропан-бутан) на морской терминал в Гданьске, расположенный на севере этой страны», - отмечается в информации.
По данным посольства, данная договоренность была достигнута в ходе встречи представителей двух компаний, состоявшейся в Варшаве в рамках проведения 7-го заседания азербайджано-польской межправкомиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству (18-21 декабря).
Министр энергетики Натиг Алиев, являющийся сопредседателем МПК с азербайджанской стороны, в своем выступлении пригласил польские компании в Азербайджан, отметив, что республика открыта для иностранных инвестиций и есть много областей и проектов, в которые могли бы инвестировать компании из Польши.
SOCAR Trading SA начала свою деятельность в декабре 2007 года. Компания занимается операциями по продаже нефти и газа на международных рынках.
В настоящее время офисы компании функционируют в Женеве, Сингапуре, Калгари, Дубае, Лондоне, Хьюстоне.
Н.Аббасова
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