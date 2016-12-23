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Бизнес и законодательство 23.12.2016 12:21

Правительство Азербайджана рассчитывает к 2025г довести долю лизинговых услуг до 4% ВВП

Правительство Азербайджана в 2017 году разработает проект закона "О лизинге", отмечается в "Стратегической дорожной карте по производству потребительских товаров малыми и средними предприятиями (SME)".

«Новый закон создаст условия для оказания лизинговыми компаниями оперативных лизинговых услуг», - отмечается в документе.

Кроме того, правительство в 2017-2018 годах планирует применить новые льготы для рынка лизинга и новые механизмы регулирования.

«Эти льготы позволят стимулировать использование со стороны SME лизинговых услуг в качестве источника альтернативного финансирования», - говорится в дорожной карте.

Правительство также в 2017-2020 годах планирует содействовать расширению использования альтернативных финансовых инструментов для финансирования SME.

«К таким инструментам относятся фьючерсы, форварды, опционы, свопы, факторинг и т.д.», - сообщается в документе.

Согласно документу, развитие рынка лизинга позволит к 2020 году увеличить долю лизинговых операций в ВВП Азербайджана до 2%, к 2025 году – до 4%.

«Основной проблемой лизингового рынка Азербайджана является недостаток финансов. Низкий охват деятельности лизинговых компаний, низкие объемы портфелей и капитализации компаний лишают эту сферу привлекательности для зарубежных инвесторов. В настоящее время более 30 компаний в Азербайджане специализируются на лизинге и объем их лизинговых операций составляет около 200 млн манатов или 0,5% ВВП», - сказано в дорожной карте.

А.Ахундов

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Тэги: ЛИЗИНГ, ЗАКОНОПРОЕКТ, РАЗРАБОТКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]