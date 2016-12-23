Правительство Азербайджана рассчитывает к 2025г довести долю лизинговых услуг до 4% ВВП

Правительство Азербайджана в 2017 году разработает проект закона "О лизинге", отмечается в "Стратегической дорожной карте по производству потребительских товаров малыми и средними предприятиями (SME)".
«Новый закон создаст условия для оказания лизинговыми компаниями оперативных лизинговых услуг», - отмечается в документе.
Кроме того, правительство в 2017-2018 годах планирует применить новые льготы для рынка лизинга и новые механизмы регулирования.
«Эти льготы позволят стимулировать использование со стороны SME лизинговых услуг в качестве источника альтернативного финансирования», - говорится в дорожной карте.
Правительство также в 2017-2020 годах планирует содействовать расширению использования альтернативных финансовых инструментов для финансирования SME.
«К таким инструментам относятся фьючерсы, форварды, опционы, свопы, факторинг и т.д.», - сообщается в документе.
Согласно документу, развитие рынка лизинга позволит к 2020 году увеличить долю лизинговых операций в ВВП Азербайджана до 2%, к 2025 году – до 4%.
«Основной проблемой лизингового рынка Азербайджана является недостаток финансов. Низкий охват деятельности лизинговых компаний, низкие объемы портфелей и капитализации компаний лишают эту сферу привлекательности для зарубежных инвесторов. В настоящее время более 30 компаний в Азербайджане специализируются на лизинге и объем их лизинговых операций составляет около 200 млн манатов или 0,5% ВВП», - сказано в дорожной карте.
А.Ахундов
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