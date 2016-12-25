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СНГ 25.12.2016 15:37

"Кубань-СПАС" будет вести поисковые работы в береговой зоне круглосуточно - губернатор Краснодарского края

Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба "Кубань-СПАС" будет круглосуточно вести поисковые работы в береговой зоне.

""Кубань-СПАС" будет круглосуточно вести поиски в береговой зоне. В Сочи к работе с семьями пассажиров Ту-154 готовы 30 местных психологов", - написал в своем твиттере губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он также сообщил, что на помощь к сочинским психологам скоро прибудут их краснодарские коллеги.

"Пункты психологической помощи - в местах размещения и в аэропорту. Трансфер родственникам обеспечим", - написал В.Кондратьев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КАТАСТРОФА, ПОИСКИ, РАБОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]