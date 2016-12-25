Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба "Кубань-СПАС" будет круглосуточно вести поисковые работы в береговой зоне.

""Кубань-СПАС" будет круглосуточно вести поиски в береговой зоне. В Сочи к работе с семьями пассажиров Ту-154 готовы 30 местных психологов", - написал в своем твиттере губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он также сообщил, что на помощь к сочинским психологам скоро прибудут их краснодарские коллеги.

"Пункты психологической помощи - в местах размещения и в аэропорту. Трансфер родственникам обеспечим", - написал В.Кондратьев.