Банки-агенты АИФ с 2006г выдали кредитов почти на 738 млн манатов

Банки-агенты ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" (АИФ) постепенно увеличивают выдачу ипотечных кредитов из средств фонда.
Как сообщалось ранее, банки-агенты АИФ с мая по октябрь 2016 года не выдавали ипотечных кредитов.
Согласно данным, опубликованным на сайте АИФ, общее число ипотечных кредитов, выданных по линии фонда, до сих пор составляет 18,111 тыс. За последнюю неделю банками-агентами выдано 25 ипотечных кредита. В целом, до сих пор по линии АИФ выдано ипотечных кредитов на сумму 737 млн 876,81 тыс. манатов.
АИФ создан в декабре 2005 года и в марте 2006 года приступил к выдаче ипотечных кредитов. Выдача социальной ипотеки в Азербайджане началось с 2007 года и продлилась в течение 6 месяцев. АИФ с 1 июня 2009 года возобновил процесс выдачи ипотечных кредитов на коммерческих условиях. При этом на коммерческих условиях ипотечные кредиты выдаются за счет средств, привлекаемых фондом от выпуска собственных облигаций.
Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 50 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых.
Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 50 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых.
В 2015 году банки агенты АИФ выдали кредитов на 97,2 млн манатов.
А.Азизов
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