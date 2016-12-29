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СНГ 29.12.2016 22:00

Кудрин прогнозирует выход России на уровень экономического роста в 4% к 2021-22 годам

Россия к 2019 году может выйти на уровень экономического роста выше 3%, и к 2021-2022 выйти на уровень 4%, заявил глава Совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в четверг.

"Мы именно на эти цели ориентируемся. Мы можем уже в 19-м году выйти выше уровня 3% (уровень экономического роста), а где-то к 21-22 году выйти на уровень 4%", - сказал А.Кудрин.

Он пояснил, что эти показатели вошли в основу стратегии экономического развития России, которую сейчас разрабатывает ЦСР.

"Мы на эти ориентиры рассчитываем, и все наши меры исходят из этого. У нас настолько сегодня много накопившихся проблем, которые нужно исправлять, что в общем это непростая задача. Поэтому мы сегодня привлекли все ключевые институты, которые работают с экономическими факторами. Все они говорят, что это сверхзадача, чтобы сегодня выйти на такие темпы", - подытожил А.Кудрин.

При этом А.Кудрин констатировал, что в настоящее время цены на нефть неустойчивы.

"У нас остаются проблемы с волатильностью на цены на нефть. Они неустойчивы", - сказал он, добавив, что цена нефть зависит от многих договоренностей, в том числе по поводу сокращения на добычу.

"Есть еще целый ряд факторов, которые могут опять повлиять на снижение, включая дополнительную добычу в мире и, может быть, стагнацию спроса, если в Китае будет усложняться ситуация с экономическим ростом", - сказал А.Кудрин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЭКОНОМИКА, РОСТ, КУДРИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]