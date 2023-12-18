Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8553 RUR   0.0188 GBR   2.1584 TRY   0.0586

Цена на нефть

15.12 $/bbl +/- WTI 71.43 -0.15 Brent 76.55 -0.06

Регион 18.12.2023 21:45

Рост ВВП Грузии в 2023г замедлится до 7% - премьер

Экономический рост Грузии в 2023 году будет в пределах 7%, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

"Последние два года были очень важными. У нас был двузначный экономический рост. Несмотря на большие вызовы и катаклизмы, которые происходят в регионе и мире, нам удалось увеличить экономику нашей страны более чем на 10% за последние два года. В этом году у нас экономический рост в пределах 7%", - сказал Гарибашвили, выступая в парламенте с отчетом правительства. (Цитата по телеканалу 1tv.ge).

По его словам, в денежном выражении ВВП Грузии в этом году составит 80 млрд лари, в 2024 году - 86 млрд лари.

Премьер также отметил значительное снижение инфляции в стране. "Нам удался полный контроль инфляции, инфляция ниже целевого показателя. Опустилась ниже 1%. Это давление полностью снято. Главным вызовом в прошлом году были цены и рост инфляции, эти риски и угрозы полностью сняты, (. . .) результат работы в этом году - управление инфляцией и контроль над ней", - сказал он.

По данным Национальной службы статистики Грузии, ВВП страны в январе-октябре вырос на 6,9%. Годовая инфляция в ноябре (по сравнению с ноябрем прошлого года) составила 0,1%.

В 2022 году ВВП Грузии увеличился на 10,4%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ЭКОНОМИКА, РОСТ, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Тбилиси и Астана расширят сотрудничество в использовании Транскаспийского транспортного маршрута Гарибашвили и Джаббаров обсудили экономические проекты Баку и Тбилиси Баку и Тбилиси обсудили реализацию проекта прокладки электрокабеля по дну Черного моря Баку и Тбилиси обсудили унификацию ставок акцизов на товары, произведенные в Азербайджане и Грузии Товарооборот между Азербайджаном и Грузией за 8 месяцев увеличился на 41% - Асадов Грузия к 2030г планирует удвоить объем ВВП Минфин Грузии повысил прогноз роста ВВП страны в 2021г до 6,5% Правительство Грузии примет меры, чтобы справиться с негативным влиянием коронавируса на сферу туризма - премьер Грузия стремится уменьшить экономическую зависимость от России - президент Власти Грузии поддержат турсектор в связи с действиями России, потери составят около 1 млрд долларов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az