Рост ВВП Грузии в 2023г замедлится до 7% - премьер

Экономический рост Грузии в 2023 году будет в пределах 7%, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.
"Последние два года были очень важными. У нас был двузначный экономический рост. Несмотря на большие вызовы и катаклизмы, которые происходят в регионе и мире, нам удалось увеличить экономику нашей страны более чем на 10% за последние два года. В этом году у нас экономический рост в пределах 7%", - сказал Гарибашвили, выступая в парламенте с отчетом правительства. (Цитата по телеканалу 1tv.ge).
По его словам, в денежном выражении ВВП Грузии в этом году составит 80 млрд лари, в 2024 году - 86 млрд лари.
Премьер также отметил значительное снижение инфляции в стране. "Нам удался полный контроль инфляции, инфляция ниже целевого показателя. Опустилась ниже 1%. Это давление полностью снято. Главным вызовом в прошлом году были цены и рост инфляции, эти риски и угрозы полностью сняты, (. . .) результат работы в этом году - управление инфляцией и контроль над ней", - сказал он.
По данным Национальной службы статистики Грузии, ВВП страны в январе-октябре вырос на 6,9%. Годовая инфляция в ноябре (по сравнению с ноябрем прошлого года) составила 0,1%.
В 2022 году ВВП Грузии увеличился на 10,4%.
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