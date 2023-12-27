Рост экономики Грузии в 2024г может составить до 6%

Экономика Грузии в следующем году может вырасти на 5,4% по базовому сценарию, а по оптимистическому рост ВВП составит 6%, считает инвестбанк Galt&Taggart.

"Предоставление Грузии статуса кандидата в ЕС улучшило наши прогнозы на 2024 год. В нашем базовом сценарии экономика Грузии в 2024 году вырастет на 5,4%. (...) Среднегодовая инфляция ожидается на уровне 3,5%", - говорится в обзоре инвестбанка.

Ранее эксперты банка прогнозировали рост ВВП Грузии в 2024 году на 5%.

По их оценкам, низкая инфляция позволит Нацбанку Грузии снизить ставку рефинансирования с нынешних 9,5% до 5% к концу 2024 года. Ожидается, что в 2024 году средний обменный курс лари/доллар США и лари/евро будет находиться в пределах 2,7 лари/$1 и 3 лари/1 евро соответственно.

В оптимистическом сценарии эксперты банка предполагают, что полученный Грузией в декабре статус кандидата в ЕС улучшит настроения потребителей и инвесторов больше, чем предполагает базовый сценарий. В оптимистическом сценарии рост ВВП ожидается на уровне 6%, а ставка рефинансирования может быть снижена до 0% при среднегодовой инфляции в 3%. При этом средний обменный курс лари/доллар США и лари/евро будет находиться в пределах 2,65 лари/$1 и 2,95 лари/1 евро.

Основные риски, которые могут изменить экономические прогнозы, по мнению экспертов, связаны с продолжающимися геополитическими конфликтами в регионе. "Однако, при наличии буферов страна сможет справиться с потенциальными рисками, если они материализуются", - отмечается в обзоре.

По оценке аналитиков банка, по итогам 2023 года рост ВВП Грузии будет близок к значению января-октября, когда экономика выросла на 7%. Отмечается, что в 2023 году ВВП на душу населения превысит $8,1 тыс., и с этим показателем Грузия станет лидером в Закавказье. "Положительно, что ведущей составляющей экономического роста являются инвестиции. Кроме того, рост в отраслевом выражении в основном был обусловлен сферой услуг, из которых высоким вкладом отличались торговля, строительство, информационно-коммуникационный сектор, образование и гостиничный бизнес", - говорится в обзоре.

Эксперты также отмечают быстрое снижение инфляции, начиная с апреля этого года до значения ниже целевого уровня Нацбанка в 3%, что позволило Нацбанку снизить ставку рефинансирования с 11% в начале года до 9,5% в декабре.

"В 2023 году, как и ожидалось, валютные потоки из России нормализовались. Однако, несмотря на это, общий приток иностранной валюты является стабильным и помогает поддерживать соотношение дефицита текущего счета к ВВП на исторически низком уровне в 4,5%. Стоит отметить появление новых растущих источников притока иностранной валюты, таких как экспорт ИТ-услуг и растущие потоки иностранных студентов в сфере образования", - говорится в обзоре.

Эксперты также отмечают улучшение бюджетных параметров в 2023 году, по их оценке, дефицит бюджета ожидается в пределах 2,8% ВВП, а госдолг - на уровне 38,2% ВВП. "В 2023 году были дополнительно улучшены монетарные и бюджетные буферы, что очень важно для нейтрализации воздействия потенциальных внешних шоков. В частности, на фоне высоких притоков иностранной валюты международные резервы Национального банка Грузии по состоянию на ноябрь 2023 года рекордно выросли, до $1 млрд", - говорится в обзоре.

Правительство Грузии ожидает роста ВВП страны в 2024 году на уровне 5,2%, Нацбанк - 5%. Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП на 4,8%, Всемирный банк - на 5%, Азиатский банк развития - на 5%.