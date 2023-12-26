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Регион 26.12.2023 14:36

Премьер Грузии назвал главными задачами страны сохранение «мирной политики» и продолжение реформ

Грузия продолжит проводить "мирную политику", которая позволила добиться успехов в экономике, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

"Наша главная задача остается сохранение политики мира и продолжение реформ", - заявил он во вторник на ежегодной конференции грузинских послов.

Он отметил, что в последние три года у Грузии сохраняется одна из самых развивающихся экономик мира, считает, что это стало возможным благодаря прагматичной политике действующих властей, руководствующихся исключительно национальными интересами.

"Хочу подчеркнуть, что в условиях нашей власти впервые за 30 лет в стране не было воин и противостояния. Благодаря нашей мирной политике мы смогли добиться успехов в экономике, что отразилось на благосостоянии нашего народа", - сказал Гарибашвили.

Он поблагодарил всех послов за вклад в предоставление Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Премьер-министр выделил это событие в уходящем году, назвав его историческим.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА


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