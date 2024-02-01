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Макроэкономика 01.02.2024 22:15

Нацбанк Грузии ожидает замедления роста экономики страны в 2024-2025гг до 5%

Рост ВВП Грузии в 2024-2025 годах стабилизируется на уровне 5%, замедлившись с 7% в 2023 году и 10,4% в 2022 году, говорится в прогнозе Нацбанка страны в рамках отчета о денежно-кредитной политике.

В Нацбанке отмечают, что оценка роста ВВП в текущем году сохранена на уровне предыдущего прогноза, а оценка динамики ВВП в 2025 году улучшена на 0,5 проц. пункта.

"В 2024-2025 годах на волне ожидаемой нормализации монетарной политики и активизации кредитования, а также с учетом статуса кандидата в члены Евросоюза, который снизит премию за страновой риск, ситуация способствует росту инвестиций и экономики", - отмечается в отчете.

Между тем, по альтернативному сценарию Нацбанка, рост ВВП в 2024 году может составить 6,5%, а затем замедлиться до 4,5% в 2025 году. Данный сценарий предполагает, что рост экономики ускорится на основе высоких темпов увеличения кредитования.

Основными рисками такого сценария являются ускорение инфляции из-за роста зарплат и увеличение импорта, что приведет к ухудшению дефицита счета текущих операций платежного баланса. Кроме того, ухудшение состояния платежного баланса возможно в случае резкого оттока денежных средств мигрантов из России, что также будет способствовать дестабилизации на валютном рынке. С учетом высокой долларизации экономики, эти факторы могут привести к девальвации нацвалюты и стимулировать рост потребительских цен. Также Нацбанк считает необходимым учитывать сложную ситуацию на Ближнем Востоке, что повышает стоимость международных перевозок. В случае реализации этих рисков инфляция в Грузии в 2024 году может ускориться до 4,5% против 3% по базовому сценарию.

В Нацбанке подчеркивают, что в случае реализации этих рисков денежно-кредитная политика будет ужесточена до уровня, который обеспечит стабилизацию инфляционных ожиданий. "При необходимости будут запущены дополнительные долгосрочные инструменты, которые обеспечат стабилизацию инфляционных ожиданий и обеспечат смягчение последствий шока", - отмечается в отчете.

Как сообщалось, правительство Грузии ожидает роста ВВП страны в 2024 году на 5,2%. Международный валютный фонд прогнозирует увеличение ВВП на 4,8%, Всемирный банк - на 5%, Азиатский банк развития - на 5%, инвестбанк Galt&Taggart - на уровне 5,4-6%.

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Тэги: ГРУЗИЯ, НАЦБАНК, ЭКОНОМИКА, ПРОГНОЗ


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