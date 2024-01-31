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Финансы 31.01.2024 17:22

Нацбанк Грузии снизил ставку рефинансирования до 9% годовых

Комитет по монетарной политике Национального банка Грузии в среду снизил ставку рефинансирования на 0,5 процентного пункта - до 9% годовых, говорится в сообщении Нацбанка.

Регулятор объясняет снижение ставки сохранением в Грузии инфляции ниже целевого уровня.

"На фоне более низкой, чем ожидалось, инфляции, к которой добавилось еще и снижение тарифа на электроэнергию, Национальный банк Грузии снизил прогноз инфляции на текущий год по сравнению с предыдущим. При прочих равных условиях инфляция останется ниже целевого уровня в 3% в начале 2024 года и стабилизируется около него в среднесрочной перспективе", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в соответствии с прогнозом Нацбанка в декабре, в первом квартале 2024 года инфляция составит 2,9%, во втором и третьем кварталах ожидается ее рост до 4,89% и 4,29% соответственно, в четвертом квартале инфляция снизится до 3,32%.

С середины сентября 2023 года в Грузии действовала ставка на уровне 10%, когда она была понижена с 10,25%. 20 декабря ставка была снижена до 9,5%.

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Тэги: ГРУЗИЯ, НАЦБАНК, СТАВКА


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