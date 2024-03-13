Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8569 RUR   0.0185 GBR   2.1744 TRY   0.053

Цена на нефть

12.03 $/bbl +/- WTI 77.56 -0.37 Brent 81.92 -0.29
Макроэкономика 13.03.2024 14:31

Нацбанк Грузии снизил ставку рефинансирования на 0,75 п.п., до 8,25%

Национальный банк Грузии второй раз с начала года понизил ставку рефинансирования, на этот раз до 8,25% годовых.

"13 марта 2024 года Комитет денежно-кредитной политики Национального банка Грузии принял решение снизить ставку денежно-кредитной политики (ставку рефинансирования). Ставка денежно-кредитной политики составляет 8,25%", - говорится в сообщении Нацбанка.

При этом шаг снижения увеличен до 0,75 п.п. с 0,5 п.п. в январе, когда ставка была уменьшена до 9% годовых.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, НАЦБАНК, СТАВКА


Похожие новости


Нацбанк Грузии ожидает замедления роста экономики страны в 2024-2025гг до 5% Нацбанк Грузии снизил ставку рефинансирования до 9% годовых Нацбанк Грузии снизил ставку рефинансирования до 9,5% годовых Резервы Нацбанка Грузии в январе-июле достигли исторического максимума Резервы Грузии в 2022г обновили рекорд на фоне роста денежных переводов из РФ Нацбанк Грузии назначил внеочередное заседание на 25 сентября из-за падения лари Валютные интервенции Нацбанка Грузии укрепили курс лари на 1,4% Нацбанк Грузии установил цель по инфляции в 2019-2021гг на уровне 3% Нацбанк Грузии снизил ставку рефинансирования на 25 б.п., до 6% Нацбанк Грузии в 2011г увеличил активы на 10,5%, получил $77 млн чистого убытка

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az