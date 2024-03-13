Нацбанк Грузии снизил ставку рефинансирования на 0,75 п.п., до 8,25%

Национальный банк Грузии второй раз с начала года понизил ставку рефинансирования, на этот раз до 8,25% годовых.

"13 марта 2024 года Комитет денежно-кредитной политики Национального банка Грузии принял решение снизить ставку денежно-кредитной политики (ставку рефинансирования). Ставка денежно-кредитной политики составляет 8,25%", - говорится в сообщении Нацбанка.

При этом шаг снижения увеличен до 0,75 п.п. с 0,5 п.п. в январе, когда ставка была уменьшена до 9% годовых.