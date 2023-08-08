Резервы Нацбанка Грузии в январе-июле достигли исторического максимума

Международные резервы Национального банка Грузии с начала 2023 года выросли на $534,6 млн и на 31 июля достигли исторического максимума - $5 млрд 436,1 млн.
Согласно сообщению на сайте Нацбанка, только за июль резервы увеличились на $369,4 млн.
Предыдущий раз исторического максимума международные резервы Нацбанка Грузии достигали 30 апреля 2022 года и составляли $5 млрд 133,4 млн.
В структуру резервов входят средства, размещенные в ценных бумагах ($3,8 млрд), валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и МВФ ($1,2 млрд).
По мнению аналитиков, рост резервов в этом году связан с валютными операциями правительства, переоценкой активов из-за колебаний курсов валют и покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила.
За 2022 год международные резервы Нацбанка Грузии увеличились на $628,1 млн.
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