Резервы Нацбанка Грузии в январе-июле достигли исторического максимума

Международные резервы Национального банка Грузии с начала 2023 года выросли на $534,6 млн и на 31 июля достигли исторического максимума - $5 млрд 436,1 млн.

Согласно сообщению на сайте Нацбанка, только за июль резервы увеличились на $369,4 млн.

Предыдущий раз исторического максимума международные резервы Нацбанка Грузии достигали 30 апреля 2022 года и составляли $5 млрд 133,4 млн.

В структуру резервов входят средства, размещенные в ценных бумагах ($3,8 млрд), валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и МВФ ($1,2 млрд).

По мнению аналитиков, рост резервов в этом году связан с валютными операциями правительства, переоценкой активов из-за колебаний курсов валют и покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

За 2022 год международные резервы Нацбанка Грузии увеличились на $628,1 млн.