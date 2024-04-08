Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8417 RUR   0.0184 GBR   2.1472 TRY   0.053

Цена на нефть

05.04 $/bbl +/- WTI 86.91 +0.32 Brent 91.17 +0.52
Регион 08.04.2024 18:02

Нацбанк Грузии купил 7 тонн монетарного золота, впервые включил его в состав резервов

Национальный банк Грузии приобрел на лондонском рынке золотых слитков 7 тонн монетарного золота и включил его в состав международных резервных активов, говорится в сообщении Нацбанка.

"В настоящее время золото хранится в Лондоне. Объем купленного золота на сегодняшний день равен примерно 11% международных резервов Нацбанка. Указанное золото будет размещено на складе Нацбанка в Грузии (. . .) Согласно решению совета Национального банка, монетарное золото было добавлено к международным валютным резервам", - поясняет регулятор.

"Мы приняли решение и впервые в истории независимой Грузии добавили монетарное золото к нашим валютным резервам. Наш подход заключается в том, чтобы всегда стараться увеличивать международные резервы, потому что это так называемая подушка безопасности нашей страны. Сейчас мы не только увеличиваем, но и диверсифицируем, и впервые в нашей стране ЦБ включит золото в международные резервы как один из надежных и всегда ценных активов", - приведены в пресс-релизе слова и.о. президента Национального банка Натии Турнавы.

По данным Нацбанка Грузии, его международные резервные активы на начало 2024 года составили $5 млрд против $4,9 млрд на начало 2023 года и $4,27 млрд на начало 2022 года.

В пресс-релизе отмечается, что во всем мире 1/8 всех валютных резервов размещено в золоте, а центральным банкам принадлежит 20% всего золота. В течение 2023 года центральные банки мира купили в общей сложности 1037 тонн золота, что составляет 28% от общего спроса на него.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, НАЦБАНК, ЗОЛОТО, РЕЗЕРВЫ


Похожие новости


Нацбанк Грузии снизил ставку рефинансирования на 0,75 п.п., до 8,25% Нацбанк Грузии ожидает замедления роста экономики страны в 2024-2025гг до 5% Нацбанк Грузии снизил ставку рефинансирования до 9% годовых Нацбанк Грузии снизил ставку рефинансирования до 9,5% годовых Резервы Нацбанка Грузии в январе-июле достигли исторического максимума Резервы Грузии в 2022г обновили рекорд на фоне роста денежных переводов из РФ Нацбанк Грузии назначил внеочередное заседание на 25 сентября из-за падения лари Валютные интервенции Нацбанка Грузии укрепили курс лари на 1,4% Нацбанк Грузии установил цель по инфляции в 2019-2021гг на уровне 3% Нацбанк Грузии снизил ставку рефинансирования на 25 б.п., до 6%

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az