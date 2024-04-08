Нацбанк Грузии купил 7 тонн монетарного золота, впервые включил его в состав резервов

Национальный банк Грузии приобрел на лондонском рынке золотых слитков 7 тонн монетарного золота и включил его в состав международных резервных активов, говорится в сообщении Нацбанка.

"В настоящее время золото хранится в Лондоне. Объем купленного золота на сегодняшний день равен примерно 11% международных резервов Нацбанка. Указанное золото будет размещено на складе Нацбанка в Грузии (. . .) Согласно решению совета Национального банка, монетарное золото было добавлено к международным валютным резервам", - поясняет регулятор.

"Мы приняли решение и впервые в истории независимой Грузии добавили монетарное золото к нашим валютным резервам. Наш подход заключается в том, чтобы всегда стараться увеличивать международные резервы, потому что это так называемая подушка безопасности нашей страны. Сейчас мы не только увеличиваем, но и диверсифицируем, и впервые в нашей стране ЦБ включит золото в международные резервы как один из надежных и всегда ценных активов", - приведены в пресс-релизе слова и.о. президента Национального банка Натии Турнавы.

По данным Нацбанка Грузии, его международные резервные активы на начало 2024 года составили $5 млрд против $4,9 млрд на начало 2023 года и $4,27 млрд на начало 2022 года.

В пресс-релизе отмечается, что во всем мире 1/8 всех валютных резервов размещено в золоте, а центральным банкам принадлежит 20% всего золота. В течение 2023 года центральные банки мира купили в общей сложности 1037 тонн золота, что составляет 28% от общего спроса на него.