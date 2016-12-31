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СНГ 31.12.2016 21:15

Российское правительство приняло к исполнению федеральный бюджет на следующий год и на плановый период 2018-19 годов

Правительство РФ приняло к исполнению федеральный бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Постановление о мерах по реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым 30 декабря, размещено в субботу на сайте кабинета министров.

Этим документом главным администраторам доходов федерального бюджета предписывается "принять меры по обеспечению поступления налогов, сборов и других обязательных платежей, а также по сокращению задолженности по их уплате и осуществлению мероприятий, препятствующих ее возникновению".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, БЮДЖЕТ, ИСПОЛНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]