Российское правительство приняло к исполнению федеральный бюджет на следующий год и на плановый период 2018-19 годов

Правительство РФ приняло к исполнению федеральный бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
Постановление о мерах по реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым 30 декабря, размещено в субботу на сайте кабинета министров.
Этим документом главным администраторам доходов федерального бюджета предписывается "принять меры по обеспечению поступления налогов, сборов и других обязательных платежей, а также по сокращению задолженности по их уплате и осуществлению мероприятий, препятствующих ее возникновению".
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