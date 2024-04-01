Правительство РФ утвердило решение о беспошлинном ввозе до 100 тыс. т томатов до конца мая 2024г

Правительство РФ утвердило постановление, в соответствии с которым до 31 мая 2024 года импорт томатов в объеме до 100 тыс. тонн освобождается от уплаты таможенной пошлины.

"До 31 мая 2024 года в России отменены таможенные пошлины на ввоз отдельных видов свежих и охлажденных томатов для объема поставок до 100 тыс. тонн. Решение направлено на обеспечение стабильных цен на эту продукцию благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке", - говорится в пресс-релизе правительства.

Таможенные льготы будут распространяться на ввоз среднеплодных и крупноплодных томатов за исключением томатов ребристой, продолговатой и вишневидной формы.

В постановлении утверждены правила распределения объемов продукции и правила выдачи участникам внешнеторговой деятельности документов, необходимых для беспошлинного ввоза. Выдачу таких документов обеспечит Минсельхоз.

Постановление подготовлено для реализации решения Совета Евразийской экономической комиссии о предоставлении тарифных льгот на ввоз в Россию отдельных видов томатов. Оно было принято 26 января 2024 года.