Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8338 RUR   0.0184 GBR   2.1472 TRY   0.0524

Цена на нефть

28.03 $/bbl +/- WTI 83.17 +1.82 Brent 87.48 +1.39
АПК 01.04.2024 17:14

Правительство РФ утвердило решение о беспошлинном ввозе до 100 тыс. т томатов до конца мая 2024г

Правительство РФ утвердило постановление, в соответствии с которым до 31 мая 2024 года импорт томатов в объеме до 100 тыс. тонн освобождается от уплаты таможенной пошлины.

"До 31 мая 2024 года в России отменены таможенные пошлины на ввоз отдельных видов свежих и охлажденных томатов для объема поставок до 100 тыс. тонн. Решение направлено на обеспечение стабильных цен на эту продукцию благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке", - говорится в пресс-релизе правительства.

Таможенные льготы будут распространяться на ввоз среднеплодных и крупноплодных томатов за исключением томатов ребристой, продолговатой и вишневидной формы.

В постановлении утверждены правила распределения объемов продукции и правила выдачи участникам внешнеторговой деятельности документов, необходимых для беспошлинного ввоза. Выдачу таких документов обеспечит Минсельхоз.

Постановление подготовлено для реализации решения Совета Евразийской экономической комиссии о предоставлении тарифных льгот на ввоз в Россию отдельных видов томатов. Оно было принято 26 января 2024 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ТОМАТЫ, ВВОЗ


Похожие новости


До конца этой недели в РФ поступят первые партии яиц из Азербайджана - Минсельхоз России Правительство прорабатывает меры стабилизации биржевых цен на бензины, скоро будут решения - Новак Правительство РФ запретило ВТС с 74 организациями из 11 стран Правительство РФ увеличит свой резервный фонд Правительство России утвердило запрет с 1 апреля экспорта подсолнечника, введение с 15 апреля квоты на вывоз подсолнечного масла Правительство РФ с 1 мая вводит пошлины на экспорт подсолнечного шрота и масличного льна Правительство РФ разрешило экспорт семян зерновых и кукурузы в страны ЕАЭС Мишустин поручил ФАС РФ проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на наличие COVID-19 Болельщики смогут приехать на финал Лиги чемпионов УЕФА в Петербурге без виз - Мишустин Правительство РФ утвердило постановление о возобновлении авиасообщения с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az