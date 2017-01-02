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СНГ 02.01.2017 14:35

Сухопутные войска РФ получат новые комплексы "Искандер-М"

Перевооружение ракетных бригад Сухопутных войск на оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" в 2017 году продолжится, сообщил "Интерфаксу" военный источник.

"В новом году в плановом порядке продолжится перевооружение ракетных формирований с ракетного комплекса "Точка" и "Точка-У" на современный "Искандер-М", - сказал собеседник агентства.

Ранее начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский сообщил, что перевооружение всех имеющихся соединений на ракетный комплекс "Искандер-М" завершится до 2020 года.

По словам военачальника, "Искандер-М" является лучшим ракетным комплексом в своем классе, он в состоянии преодолеть любую противоракетную оборону.

"В настоящее время предприятиями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации ведутся работы по модернизации комплекса с целью повышения его боевых и эксплуатационных характеристик", - сказал генерал.

В октябре в Минобороны РФ заявили, что подразделения ракетных войск с комплексами "Искандер" перебрасывались и будут перебрасываться в Калининградскую область в рамках боевой подготовки.

ОТРК "Искандер-М" (разработки Конструкторского бюро машиностроения, входит в холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") способен поражать цели на дальности до 500 км. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолётов и вертолётов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.

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Тэги: РОССИЯ, АРМИЯ, РАКЕТЫ, КОМПЛЕКСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]